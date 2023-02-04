В Донецком протезно-ортопедическом центре начнут осваивать новое оборудование и технологии

В ближайших планах властей - расширить возможности центра. Фото: ТГ/Пушилин

В ДНР оказание протезно-ортопедической помощи жителям планируют вывести на совершенно новый, более качественный уровень. Для этого специалисты Донецкого республиканского протезно-ортопедического центра начнут осваивать новое оборудование и технологии, а помогать им в этом будут коллеги из Центрального института травматологии и ортопедии. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин, который вместе с первым заместителем руководителя Администрации Президента Сергеем Кириенко посетил сегодня ортопедический центр.

- Предприятию не один десяток лет, требуются и ремонт, и обновление оборудования. В ближайших планах расширить его возможности как медицинской, так и социально-психологической реабилитации, - заявил руководитель региона.

По словам Пушилина, это позволит производить в Республике современные функциональные протезы. Стоит ли говорить, насколько такое решение важно для пострадавших от военного конфликта людей.

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