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НовостиПолитика4 февраля 2023 13:15

В Горловке в результате обстрела украинских боевиков погибла женщина

На момент удара мирная жительница находилась у себя дома
Ирина ДМИТРИЕВА
Трагедия произошла на улице Толстого

Трагедия произошла на улице Толстого

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Горловке в результате обстрела ВСУ погибла женщина. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Иван Приходько.

- Вследствие украинской вооруженной агрессии погибла мирная горловчанка, в момент обстрела находившаяся дома по адресу: улица Толстого, 74, - проинформировал мэр.

По данным СЦКК, город находится под обстрелами противника с полудня. С этого времени украинские войска выпустили по Горловке в общей сложности более 20 снарядов калибром 155 и 152 мм. Под прицелом противника оказались Центрально-Городской, Калининский и Никитовский районы.

Тем временем в Донецке продолжаются поиски людей, которые могли оказаться под завалами разрушенного обстрелом ВСУ многоэтажного дома. Напомним, сегодня днем в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом на улице Артема произошло обрушение перекрытия между пятым и четвертым этажами. Предположительно, под разрушенными конструкциями дома могут находиться два человека.

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