В Донецке сообщили про неразорвавшийся снаряд по улице Университетской

Жителей города призвали к предельной осторожности. Фото (иллюстрация): ТГ/Кулемзин

В администрацию Донецка поступила информация о неразорвавшемся снаряде по улице Университетской. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Градоначальник призвал жителей к осторожности, а также сообщил, что в Киевском районе возобновили движение троллейбусного маршрута № 2 на участке от ТРЦ «Донецк Сити» в направлении ДМЗ. Ранее заявлялось, что оно было остановлено по причине обрыва контактного провода в результате обстрела.

Напомним, сегодня днем под массированным ракетным обстрелом украинских войск оказалась северная часть Донецка. Под прицельный огонь попал Киевский район. Там были зафиксированы прямые попадания в кровли 4-этажного жилого дома по улице Артема и 5-этажного жилого дома по улице Россини.

В результате обстрела в первом из них обрушились конструкции. Сейчас под завалами дома ищут людей.

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