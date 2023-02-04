В Донецке фиксируют прямые попадания в многоквартирные дома по улице Артема и Университетской

Прямое попадание в кровлю 4-этажного жилого дома по улице Артема. Фото: ТГ/Кулемзин

По информации очевидцев, в результате обстрела Киевского района Донецка произошли прямые попадания снарядов в многоквартирные дома, расположенные по улице Артема возле ресторана «Адачи», а также Университетской возле кафе «Зимний сад». Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он заявил, что по уточненной информации в результате обстрела Киевского района были зафиксированы следующие разрушения - прямое попадание в кровлю 4-этажного жилого дома по улице Артема (там полностью уничтожены крыша, стены квартиры на 4-м этаже и перекрытие между 4 и 3 этажами); прямое попадание в кровлю 5-этажного жилого дома по улице Россини; повреждено также остекление одного из ближайших многоквартирных домов.

Мэр также сообщил, что сейчас в городе ведут поиски человека, который может оставаться под завалами одного из разрушенных домов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке после обстрела ВСУ обрушилась кровля многоэтажного дома. По словам очевидцев, он находится в районе торгового центра «Донецк Сити».

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