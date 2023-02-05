В ДНР планируют построить за год не менее 40 многоэтажных домов

Всего за полгода были построены «с нуля» и уже введены в эксплуатацию более 20 многоквартирных домов, еще почти столько же на подходе. Фото: ТГ/Хоценко

В ДНР при помощи регионов-шефов планируют ввести в эксплуатацию и восстановить в текущем году более 300 тысяч квадратных метров жилой площади. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства Республики Виталий Хоценко.

Он отметил, что в прошлом году в восстановлении Донецкой Народной Республики участвовали специалисты из более полусотни регионов Российской Федерации. На их счету - около 2 тысяч отремонтированных соцобъектов - школ, детсадов, больниц, спортивных учреждений, ДК, дорог и мостов.

Премьер отметил, что такая же масштабная работа был проведена и по жилому фонду. И сбавлять набранный темп в Республике не намерены.

- Всего за полгода построены «с нуля» и уже введены в эксплуатацию более 20 многоквартирных домов, еще почти столько же на подходе. В планах на 2023 год - строительство не менее 40 многоэтажек, - проинформировал Виталий Хоценко.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

За неполный год в новых регионах России восстановили более 60 больниц

Еще более 100 больниц в Республике ремонтируют сейчас (подробнее)