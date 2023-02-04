Леонид Пасечник о гибели народного командира: «Дело Олега Анащенко живет и будет доведено до конца»

Анащенко отличался умением принимать справедливые и волевые решения. Фото: ТГ/Пасечник

Шесть лет назад трагически оборвалась жизнь Олега Анащенко - начальника управления Народной милиции Луганской Народной Республики. Народный командир жил идеей русского Донбасса и упорно двигался к ней, ведя за собой целые батальоны, чем вызывал у противника страх и ненависть. Об этом заявил врио Главы ЛНР Леонид Пасечник, который почтил память погибшего полковника.

По его словам, Анащенко отличался умением принимать справедливые и волевые решения, чем снискал неподдельное уважение среди соратников.

- Возглавив управление Народной милиции, он не искал славы и корысти, оставался скромным, находясь все время на передовой, был доступен и открыт для своих ребят, - отметил руководитель Республики.

Леонид Пасечник напомнил, что жизнь полковника унес подлый теракт, но его последовали - бойцы Народной милиции ЛНР - сегодня героически громят противника на линии фронта.

- Дело Олега Анащенко живет и, без сомнения, будет доведено до конца, - заявил глава региона.

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