Военнослужащие ДНР, получившие ранения в боях, пройдут курс лечения в Екатеринбурге

Уральские медики пролечат раненых бойцов бесплатно. Фото: ombudsman-dnr.ru

Бойцы ДНР, которые были ранены в боях, пролечатся в Екатеринбурге. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

Она отметила, что на этой неделе в поликлинику «Реабилитация доктора Волковой» в Екатеринбург отправилась очередная, уже пятая по счету, группа военнослужащих.

- В этот раз уральские медики приняли на оздоровление десять защитников ДНР, получивших ранения в результате боевых действий, - рассказала омбудсмен.

По словам Морозовой, курс лечения бойцов будет длиться 21 день. До этого времени здесь смогли оздоровиться более 40 мирных жителей и военнослужащих из Донецкой Народной Республики.

Уточняется также, что данная клиника специализируется на оказании помощи людям со спинальными и костными травмами.

Напомним, ранее сообщалось, что «Народный Фронт» доставил очередную партию теплых вещей и буржуек защитникам Горловки. Общероссийское общественное движение на постоянной основе систематически помогает всем необходимым бойцам Первого армейского корпуса.

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