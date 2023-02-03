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НовостиОбщество3 февраля 2023 16:50

Леонид Пасечник про объединение ПСБ и Госбанка ЛНР: «Сделан еще один шаг к улучшению развития Республики»

Лидер региона напомнил, что для реализации социально-экономических планов необходимы инвестиции
Ирина ДМИТРИЕВА
Руководитель региона также отметил, что ПСБ - это первый российский банк, который начал комплексно обслуживать граждан ЛНР, предоставив им базовые банковские услуги. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Руководитель региона также отметил, что ПСБ - это первый российский банк, который начал комплексно обслуживать граждан ЛНР, предоставив им базовые банковские услуги. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Сегодня в Луганске состоялась важная сделка - российский «Промсвязьбанк» приобрел 100% долей ООО «ПСБ Луганск» (бывший Государственный банк ЛНР) во исполнение указа Президента РФ Владимира Путина. Такое объединение позволит реализовать планы по дальнейшему развитию Республики. Этого мнения придерживается врио Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Он рассказал журналистам, что готовит планы ближайшего и долгосрочного развития Республики по следующим направлениям - промышленность и сельское хозяйство. А для их реализации, несомненно, потребуются деньги и инвестиции.

- Теперь, когда усилия Промсвязьбанка объединились с луганской банковской организацией, открывается возможность реализовать намеченные цели. Будем двигаться только вперед! - заявил он.

Руководитель региона также отметил, что ПСБ - это первый российский банк, который начал комплексно обслуживать граждан ЛНР, предоставив им базовые банковские услуги. Их спектр в ближайшее время будет расширен: у луганчан появится возможность получить льготные кредиты, ипотеку и оформить страхование.

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