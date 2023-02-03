В ДНР приобрести билет на автовокзале теперь можно при помощи банковской карты

Такой расчет облегчит и возврат средств пассажиру при необходимости Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике купить билет на автовокзале теперь можно при помощи банковской карты. Безналичный расчет облегчит также возврат средств пассажиру при необходимости. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

- Приобрести теперь билет пассажир сможет по безналичному расчету или с использованием платежной карты. В таком случае возврат денег за проезд, перевозку багажа и провоз ручной клади тоже будет производиться «по безналу», на банковский счет оплатившего, - проинформировал он.

По словам Хоценко, это стало возможным благодаря синхронизации республиканского законодательства с нормами права Российской Федерации. Сообщается также, что в ДНР исключили требование про установление типовой формы договора между владельцем автовокзала и перевозчиками на автобусных маршрутах общего пользования.

- Это совсем не значит, что отношения сторон, их права, обязанности и, главное, ответственность, не будут ничем регулироваться. Нет. Просто форма договора не будет утверждаться Минтрансом, - дал разъяснения премьер.

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