«Промсвязьбанк» приобрел бывшие Центробанки ДНР и ЛНР

Сеть обслуживания ПСБ-банка в регионах вырастет, что позволит сделать более доступным получение банковских услуг местными жителями Фото: Юрий СОБОЛЕВ

«Промсвязьбанк» завершил покупку банков «ПСБ Донецк» и «ПСБ Луганск», принадлежащие Донецкой и Луганской Народным Республикам. Благодаря их приобретению сеть обслуживания ПСБ-банка в этих регионах вырастет почти вдвое, что, в свою очередь, сделает более доступным получение банковских услуг местными жителями.

Как отметил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин, сейчас у «Промсвязьбанка» в Республике открыты 84 отделения в 25 населенных пунктах.

- Востребованность в финансовых услугах у людей высокая. Это и потребительское кредитование, ипотека по льготной ставке 2%, которую предложил для новых регионов Владимир Путин. Это и расширение сети банкоматов, увеличение спектра услуг для юридических лиц, - пояснил он.

Все эти вопросы глава региона обсудил сегодня в ходе встречи с замминистра финансов РФ Алексеем Моисеевым, председателем Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым, председателем ПАО «Промсвязьбанк» Петром Фрадковым и зампредседателя Банка России Сергеем Беловым. Уточняется, что речь шла о перспективах развития банковского сектора в ДНР.

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