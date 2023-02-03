В Мариуполе за неделю подключили к газу более полутора тысяч домов

В дома жителей наконец вернулось долгожданное голубое топливо Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мариуполе за неделю подключили к системе газоснабжения более полутора тысяч домов. Об этом сообщил глава городской администрации Олег Моргун.

- За период с 27 января по 3 февраля голубое топливо подано жителям 1 491 индивидуального домостроения и в 24 многоквартирных дома во всех районах города, - заявил мэр.

По словам Моргуна, особо интенсивные работы велись в частном секторе Орджоникидзевского района. Там за этот период времени специалисты смогли подключить к газу 1 221 дом.

По словам градоначальника, в целом на данный момент газоснабжение было подано в 76% частных и 49% многоквартирных домов города. Кроме того, ремонтно-аварийные бригады сумели вернуть свет в более чем 85% многоквартирных и почти 94% частных домов. Тем временем к централизованному отоплению к концу января были подключены 1 306 многоквартирных домов и 102 социально-культурных объекта Мариуполя.

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