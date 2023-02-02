За сутки ВФУ выпустили по ДНР порядка 100 боеприпасов

Обстрелы населенных пунктов Республики продолжаются (архивное фото)
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Вооруженные формирования Украины за сутки 18 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Под обстрелами оказались шесть населенных пунктов Республики — Донецк, Горловка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное и Александровка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
— На донецком направлении противник совершил 9 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На горловском — 5 обстрелов из артиллерии 155 мм. На ясиноватском — 4 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм, выпустив 99 единиц различных боеприпасов. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали, — добавили в ведомстве.
В результате обстрелов был поврежден один дом в Александровке.
Напомним, что ранее под огнем ВФУ находились семь городов и поселков Республики. За сутки были повреждены 5 домостроений в Петровском районе Донецка, а также 1 объект гражданской инфраструктуры. По счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал.
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