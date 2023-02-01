В Донбассе хотят запретить работу коллекторов до 2026 года

Жителей Донбасса хотят на время оградить от коллекторов. Фото: МВД ДНР

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить работу коллекторов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях до 2026 года. Документ размещен на сайте Госдумы.

Проект закона предлагает дополнить Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» статьей 211. В пояснительной записке указано, что в новых регионах до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого подлежат урегулированию вопросы интеграции новых субъектов Российской Федерации в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему органов государственной власти России.

- Предлагается установить запрет на осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц на территориях указанных субъектов в течение переходного периода, - говорится в записке.

При этом запрет не будет распространяться на осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц, указанной в частях 2 - 4 статьи 1, части 2 статьи 3 Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности…».

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