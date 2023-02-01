Жителей ЛНР приглашают поучаствовать в Большом детском фестивале в Москве

Фестиваль проводится в рамках проекта «Культура малой Родины», его художественный руководитель - Сергей Безруков. Фото: МГТ

Жителей ЛНР приглашают принять участие в Большом детском фестивале, который состоится в Москве с сентября по ноябрь 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР.

- Большой детский фестиваль проводится с 2018 года в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины», его художественный руководитель - народный артист России Сергей Безруков, - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что организаторами фестиваля выступают Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский Губернский театр.

- К участию в конкурсной программе принимаются заявки от профессиональных государственных и независимых театров, кино- и анимационных студий, работающих на территории России, СНГ и стран зарубежья, а также от российских авторов современной литературы для детей и подростков, пишущих на русском языке, - рассказали в МКСМ.

Заявки принимаются до 1 марта 2023 года включительно. Подать заявку на участие можно на сайте проекта.

- В программе мероприятия запланированы спектакли со всей России, кино и мультфильмы, встречи с писателями, мастер-классы, квесты и другие события, - отметила пресс-служба.

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