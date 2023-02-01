Русское географическое общество передало школам Донбасса 1300 комплектов настенных карт

РГО организовало разработку, экспертную оценку и доставку школьных настенных карт рельефа и природных зон Земли. Фото: РГО

Русское географическое общество (РГО) передало 1300 комплектов настенных карт для школ Донбасса. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе организации.

- Русское географическое общество передало в дар школам ДНР и ЛНР 1300 комплектов настенных карт. Это первый в современной истории системный проект, обеспечивающий школы новых регионов страны актуальными учебно-методическими материалами по географии, — сказано в сообщении.

Отмечается, что в Республиках наблюдалась нехватка иллюстративных материалов для преподавания географии. РГО при поддержке Фонда президентских грантов организовало разработку, экспертную оценку и доставку школьных настенных карт рельефа и природных зон Земли.

— Это очень важный шаг к интеграции ЛНР и ДНР в новую для них систему образования. Большая часть школ возвращается к урокам в привычном формате, и нужно быть готовыми сделать образовательный процесс для учеников качественным и интересным, — отметил директор департамента по работе с молодежью РГО Антон Юрманов.

Кроме того, в последних числах января сотрудники общества и активисты молодежных клубов из Москвы и Нальчика провели открытые уроки географии в Харцызске, Мариуполе и Луганске.

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