Фонд «Круг добра» начал помогать детям с тяжелыми и редкими заболеваниями в Донбассе

Председатель правления фонда «Круг добра» Александр Ткаченко. Фото: Фонд «Круг добра»

Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра» помог приобрести дорогостоящие лекарства для девяти пациентов из новых регионов России. Об этом сегодня сообщил председатель правления фонда Александр Ткаченко на пленарном заседании Совета Федерации.

- Фонд начал работу с новыми территориями, и у нас есть уже девять пациентов, которые получили дорогостоящие лекарства. Мы проводим встречи с руководителями новых регионов и руководителями органов здравоохранения. Предстоит решить несколько важнейших задач: определить лечебные учреждения, которые смогут принять лекарства, обеспечить их сохранность и подготовить кадры, которые смогут лечить детей с редкими заболеваниями, — сказал Ткаченко.

Фонд рассчитывает, что в ближайшее время единая государственная информационная система в сфере здравоохранения заработает в новых регионах, что даст возможность родителям подавать заявки на помощь. Сейчас такие заявки поступают при помощи близлежащих регионов, в частности Ростовской области.

Фонд создан в 2021 году. Его цель — обеспечить детей необходимым лечением, в частности осуществить закупки дорогостоящих препаратов, которые пока еще не зарегистрированы в России.

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