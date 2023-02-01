Актриса Алла Ульянова получила звание народного артиста ДНР

Удостоверение и почетный нагрудный знак Алле Ульяновой (справа) вручила Лариса Толстыкина. Фото: ДГАМДТ

Ведущая актриса Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. М. М. Бровуна Алла Ульянова удостоена звания народного артиста ДНР. Удостоверение и почетный нагрудный знак ей вручила сегодня заместитель председателя Правительства Республики Лариса Толстыкина.

- С особым чувством радости поздравила Аллу Ульянову с присвоением ей звания «Народный артист Донецкой Народной Республики», — написала в своем телеграм-канале Толстыкина.

Алла Ульянова посвятила театральной деятельности более 40 лет. Работала в Донецком академическом театре юного зрителя в Макеевке (сейчас Донецкий республиканский академический молодежный театр), где также была художественным руководителем театральной студии «Отражение». В 2017 году начала работу в Донецкой муздраме. В репертуаре актрисы спектакли «Рассказ о счастье», «Лев зимой», «Потерянный рай», «Ромео и Жанетта», «Граф Калиостро» и многие другие. С 2020 года Алла Ульянова преподает актерский курс в ДонНУ.

Звание «Народный артист ДНР» учреждено в 2016 году. Первым народным артистом Республики стал советский и российский певец Иосиф Кобзон. Также этого звания в разные годы удостоились вокалист Донецкой муздрамы Дмитрий Федоров, актеры Владимир Швец и Сергей Лупильцев.

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