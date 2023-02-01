Жители Донбасса поборются за гранты Президентского фонда культурных инициатив

Гранты пойдут на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Фото: ЛАРДТ

Второй грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) начнется с образовательного вебинара из Луганска. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

- 1 февраля ПФКИ начинает заявочную кампанию второго грантового конкурса 2023 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Старт конкурса начинаем с образовательного вебинара из Луганска, куда для участия в проектном семинаре приехали жители ДНР, Херсонской и Запорожской областей, - говорится в сообщении.

Заявки для участия в конкурсе принимаются с 1 февраля по 20 марта. Через информационную систему сайта фондкультурныхинициатив.рф их могут подать негосударственные некоммерческие организации, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. Общий фонд грантового конкурса составит четыре миллиарда рублей.

- Сегодня мы надеемся увидеть много заявок от жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, - заявил гендиректор ПФКИ Роман Карманов.

В конкурсе будет представлено девять тематических направлений, одно из них - "Мы вместе" - сфокусировано на интеграции новых российских регионов в историко-культурную жизнь страны.

Фонд был создан в мае 2021 года по указу Президента России Владимира Путина.

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