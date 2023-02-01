Денис Пушилин рассказал, когда в ДНР смогут решить проблему с водоснабжением

Потери в водопроводных сетях ДНР доходят до 60 процентов. Фото: ГУП «Вода Донбасса»

Врио Главы ДНР Денис Пушилин в интервью радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию с водоснабжением в регионе.

В первую очередь были задействованы водохранилища на территории Республики - построены семь водоводов для переброски воды. Также ограничили подачу воды жителям - по два часа раз в три дня. Но даже с таким режимом водохранилища практически исчерпаны. Теперь прокладывается водовод из реки Дон, чтобы к 1 апреля увеличить график подачи воды.

- Но и это не сможет закрыть физическую потребность в Донбассе. Это временные меры, которые позволят дождаться освобождения Славянска, – отметил Денис Пушилин.

Оказывается, донской воды не хватит потому, что потери в водопроводных сетях ДНР доходят до 60%. Украинские власти до 2014 года не проводили капитального ремонта водопроводной сети. Все надежды на восстановление и запуск канала «Северский Донец – Донбасс». Уже проведена определенная работа, в том числе по заготовке оборудования.

- Сложность будет и с тем, что насосные станции противником уже уничтожены, – заявил Денис Пушилин.

Но Киев и в дальнейшем сможет перекрывать воду в Харьковской области. Поэтому необходимо освободить и эту территорию.

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