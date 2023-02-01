В ДНР у жителя Харцызска нашли в гараже автомат ППШ

Популярный в Великую Отечественную войну ППШ был на вооружении у некоторых ополченцев в 2014 году. Фото: МВД ДНР

Полиция Харцызска изъяла у местного жителя пистолет-пулемет Шпагина (ППШ) с боеприпасами. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД Республики.

- В ходе проверки оперативной информации полицейские провели осмотр по месту жительства 52-летнего жителя Харцызска. В его гараже оперативники обнаружили и изъяли пистолет-пулемет Шпагина и более 150 патронов калибра 5.45 мм (к автомату АК-74 - авт.), — сказано в сообщении.

Действия жителя ДНР подпадают под санкции ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей.

Если бы харцызянин добровольно сдал незаконно хранящееся оружие, то его освободили бы от уголовной ответственности.

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