Денис Пушилин объяснил, почему цены в ДНР выше ростовских

Денис Пушилин дал интервью радио «Комсомольская правда». Фото: АГ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал о работе по снижению цен на продукты питания в регионе. Одна из причин завышенных цен связана с необходимостью работы КПП.

- У нас есть вынужденная необходимость не убирать КПП. Есть большая угроза террористической деятельности со стороны Украины, – отметил Денис Пушилин.

По его словам, это отражается на стоимости перевозки товаров.

- Перевозчик, который везет продукцию в Ростовскую область или в Краснодарский край, делает в течение недели три ходки. Но когда этот же перевозчик едет на территорию ДНР, он в течение недели может сделать одну ходку, соответственно – цена: расходная часть, простой и все остальное. Цена за одну и ту же услугу по перевозке в Республику выше в 2,5 раза, – констатировал руководитель Республики.

Он также сообщил о том, какая работа ведется по выравниванию ситуации.

- Будут расширяться КПП в два раза, добавляться дополнительные пункты, расширяться дороги. Но на это нужно время, а цены в магазинах мы видим сейчас. Поэтому мы предпринимаем ряд шагов и договариваемся с торговыми сетями, которые снижают цены, – рассказал глава региона.

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