Демобилизованных студентов ДНР и ЛНР переведут на бюджет

Демобилизованные студенты были награждены государственными наградами РФ. Фото: Архив НМ ЛНР

Партия «Единая Россия» внесла в Государственную Думу поправки о переводе демобилизованных студентов Донбасса с платной формы обучения на бюджетную в законопроект по интеграции новых регионов в сфере образования и науки. Об этом сообщил зампред Совфеда и секретарь Генсовета партии «Единая России» Андрей Турчак.

- Студенты ДНР и ЛНР, воевавшие в составе Народной милиции, смогут перевестись с платного обучения на бюджет. Поправки, которые дадут им такое право, „Единая Россия“ внесла ко второму чтению законопроекта по интеграции новых регионов в состав РФ в сфере образования и науки, — отметил Турчак.

Ранее после поручения Президента РФ Владимира Путина были уволены со службы сотни студентов очной и очно-заочной форм обучения, призванных на фронт по мобилизации. Позднее демобилизованные студенты были награждены государственными наградами РФ. В ЛНР и ДНР также разработали пакет мер для поддержки демобилизованных студентов.

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