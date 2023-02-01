В селе Никольское на территории храма от украинского обстрела погибла 85-летняя женщина

Успенский Николо-Васильевский монастырь не раз получал повреждения от обстрелов ВСУ. Фото: Архив НМ ДНР

31 января пожилая женщина погибла на территории храма в селе Никольское под Угледаром. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), уточняя информацию о вчерашних обстрелах.

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 31 января поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: в селе Никольское (включен в зону ответственности администрации Старобешевского района) на территории храма погибла женщина 1938 года рождения, — сказано в сообщении СЦКК.

Напомним, в селе находится Успенский Николо-Васильевский монастырь, основанный в 1998 году старцем Зосимой. Украинские военные неоднократно обстреливали территорию села и монастыря. Мирные жители получают ранения и гибнут, но люди не хотят уезжать.

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