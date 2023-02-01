В ЛНР волонтеры фонда «Добрый ангел» привезли мобилизованным бойцам РФ кровати, теплые вещи и продукты

В состав гуманитарного груза вошли продукты питания, теплые вещи и новые кровати. Фото: Скриншот видео 2-й АК ВС РФ

Представители благотворительного фонда "Добрый ангел" доставили проходящим подготовку в ЛНР мобилизованным военнослужащим Вооруженных сил России кровати, теплые вещи и продукты питания. Об этом сообщили во 2-м армейском корпусе ВС РФ.

- Небезразличные граждане Российской Федерации передали гуманитарную помощь мобилизованным военнослужащим ВС РФ, которые сейчас проходят специальную подготовку на территории ЛНР перед отправкой на передовые позиции. В состав гуманитарного груза вошли продукты питания, теплые вещи и новые кровати, которые будут размещены в расположении у бойцов, - говорится в сообщении.

Мобилизованные военнослужащие поблагодарили общественников за поддержку.

- Спасибо большое за оказанную гуманитарную помощь в виде мебели для военнослужащих нашей части, а также небольших подарков в виде продуктов и вещевого имущества, - поблагодарил замкомандира 85-й бригады ВС РФ с позывным «Туман».

Ростовский областной общественный благотворительный фонд "Добрый ангел" оформил свою деятельность в 2012 году. С 2014 года фонд оказывает помощь жителям Донбасса, отправив десятки тонн продовольствия, одежды и средств гигиены.

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