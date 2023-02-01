В ЛНР за сутки от американских ракет HIMARS погибли трое жителей, повреждены десятки домов

В Стаханове повреждены 14 жилых домов. Фото: СЦКК ЛНР

Киевские силовики за прошедшие сутки, 31 января, дважды обстреляли территорию Луганской Народной Республики с применением РСЗО (реактивной системы залпового огня) HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Стаханов и Кременная с применением РСЗО HIMARS. По Стаханову было выпущено две ракеты типа M31 GMLRS, по Кременной – семь таких же ракет, - говорится в сообщении.

В результате обстрелов, по данным СЦКК, в Кременной погибли три мирных жителя, а также повреждены шесть жилых домов. В Стаханове повреждены 14 жилых домов, помещение бывшего кожно-венерологического диспансера, линия электропередач и газопровод.

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