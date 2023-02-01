За сутки ВСУ обстреляли из артиллерии семь городов и поселков ДНР

Украинские боевики повредили в Петровском районе Донецка пять домостроений. Фото: Архив ТГ/Кулемзин

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за истекшие сутки ВСУ 20 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 96 снарядов.

На донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На горловском 4 обстрела из артиллерии 155 мм. На ясиноватском 5 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм.

Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Горловка (Никитовский район), Пантелеймоновка, Яковлевка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский, Кировский районы).

За прошедшие сутки лишь по счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал.

Повреждены 5 домостроений в Петровском районе Донецка, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.

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