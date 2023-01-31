В ЛНР восстановят разрушенную обстрелами ВСУ линию электропередачи Луганск-Счастье

Энергетики уже приступили к монтажу первой опоры высотой около 41 метра. Фото: газета «Республика»

В ЛНР приступили к восстановлению разрушенной в ходе боевых действий воздушной линии электропередачи 220 кВ. Она расположена рядом с автодорогой Луганск-Счастье и имеет стратегическое значение для энергетической безопасности региона. Об этом сообщили в газете «Республика».

Как рассказали журналистам подрядчики, эта линия электропередачи была разрушена обстрелами еще в 2014 году. Восстановить ее не представлялось возможным ввиду того, что Луганская тепловая электрическая станция (ЛуТЭС) находилась на временно оккупированной территории Республики, и энергетики не имели к ней доступа.

После февраля прошлого года, когда было освобождено Счастье и станция вернулась под контроль ЛНР, работы обрели смысл. Однако территория вокруг была заминирована. Саперы расчистили часть местности, и только после этого энергетики приступили к монтажу первой опоры высотой около 41 метра.

- Однако восстановление стало возможным только благодаря помощи подрядных организаций из регионов РФ: с участием их специалистов, применением техники, материалов и оборудования. За это мы им очень благодарны, - говорит главный инженер электрических сетей РСК Кирилл Попцов.

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