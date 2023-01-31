Строящийся для Донецка водовод запустят в ближайшее время в пробном режиме

Работы на площадке ведутся круглосуточно в три смены по 10 бригад. Фото: ТГ/Хоценко

Строящийся для ДНР водовод, по которому можно будет подавать до 30 тысяч кубометров воды в сутки, запустят вскоре в пробном режиме. Сейчас в одном из поселков Старобешевского района Республики военные строители бурят скважины и устанавливают насосные станции. Канал будет идти до Донецка, жители которого получают воду на два часа раз в три дня. Об этом сообщили в главном исполнительном органе власти региона.

Как уточнил в своем телеграм-канале глава Правительства ДНР Виталий Хоценко, специалисты из Министерства обороны России продолжают трудиться над водоводом общей протяженностью в 35 километров. Работы на площадке ведутся круглосуточно в три смены по 10 бригад.

Общая протяженность водовода составит 35 километров. Фото: ТГ/Хоценко

- Пробный пуск запланирован уже в ближайшее время по временной схеме с использованием действующих скважин ГУП «Вода Донбасса» с объемом воды до 7 тысяч кубометров в сутки, - заявил премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что строительство нового водовода в ДНР от реки Дон идет днем и ночью. Военные строители, саперы и археологи вместе работают на трассе будущего трубопровода.

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