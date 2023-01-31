В Донецке трамвай совершил наезд на пешехода

Остановлено движение трамваев от ИНВХ в сторону улицы Красноармейской Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В Донецке произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что на пешехода наехал трамвай. В результате инцидента движение транспорта на данном участке дороги было перекрыто.

- В результате наезда трамвая на пешехода временно остановлено движение трамвая маршрута № 8 (от ИНВХ в сторону улицы Красноармейской). Пострадал мужчина, - проинформировал мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке в результате пожара, возникшего в одном из многоэтажных домов, погибла женщина. Как уточнил Кулемзин, трагедия произошла по улице Петровского.

- В результате пожара в одном из многоэтажных домов по улице Петровского погибла женщина 1948 года рождения. Подробности уточняются, - уведомил градоначальник.

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