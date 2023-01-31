В ДНР наладят оптовые поставки товаров из других регионов России

Данная мера позволит сбить цены на внутреннем рынке Фото: Алексей БУЛАТОВ

При содействии Минпромторга РФ Донецкой Народной Республике удалось договориться про налаживание оптовых поставок товаров из других регионов России. Данная мера позволит сбить цены на внутреннем рынке. Об этом заявил в своем телеграм-канале первый заместитель председателя Правительства ДНР Рустам Мингазов.

- Это позволит нашим торговым сетям закупать практически по себестоимости те товары, цена на которые у нас сильно отличается, - отметил он.

Кроме того, с целью повышения качества работы республиканских торговых сетей для их сотрудников организуют обучение на базе Минпромторга России. Там им подробно расскажут о российских стандартах и том, как выстроить процесс продажи таким образом, чтобы на полках магазинов были минимальные цены.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР для сдерживания цен намерены увеличить товарооборот с Херсонской областью. В Республике представители власти провели оперативное совещание на эту тему.

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