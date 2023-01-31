В ЛНР пересмотрят зарплаты бюджетникам

Существенные изменения коснутся окладов, а также действующих доплат и надбавок Фото: Артем КИЛЬКИН

В Луганской Народной Республике разрабатывают новую систему оплаты труда бюджетников. Об этом заявила первый заместитель министра труда и социальной политики региона Елена Макаренко.

- Минтрудом ЛНР совместно с другими министерствами разрабатывается новая система оплаты труда работников бюджетных учреждений ЛНР, - сообщила чиновник.

Представитель ведомства уточнила, что новая система тоже рассчитана на 25-разрядную тарифную сетку. Правда, при этом размер должностного оклада первого разряда в единой тарифной сетке будет увеличен.

Изменения коснутся также действующих доплат и надбавок. Теперь расчет зарплаты станет намного проще и понятней.

Кроме того, закладываются механизмы обеспечения трудовых доходов на уровне не ниже минимального размера оплаты труда - 16 242 рубля.

- В целом при введении данной системы оплаты труда объем фонда оплаты труда работников государственных учреждений увеличится на 20% к текущему уровню, - заявила Елена Макаренко.

Сообщается также, что данная система будет применяться уже с 1 января, и всем работникам бюджетной сферы сделают перерасчет заработной платы и начислят доплаты.

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