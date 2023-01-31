Украинские войска нанесли мощный ракетный удар по городу Кременная в ЛНР, есть жертвы

Число жертв украинских обстрелов неумолимо растет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня днем украинские войска обстреляли город Кременная в ЛНР, погибли несколько мирных жителей. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что населенный пункт подвергся обстрелу из реактивной системы залпового огня. Противник выпустил по нему семь боеприпасов.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 14:00 по населенному пункту Кременная с применением РСЗО (семь ракет). По предварительной информации, погибли три мирных жителя, - заявили наблюдатели.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обстрелом из HIMARS повредили в Стаханове 14 жилых домов, здание бывшего кожно-венерологического диспансера, линию электропередачи и газопровод. Украинские войска нанесли удар по городу сегодня утром.

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