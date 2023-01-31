В Донецке в результате пожара в одном из многоэтажных домов погибла женщина

Пожар возник в одной из многоэтажек Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На западе Донецка в результате пожара, возникшего в одном из многоэтажных домов, погибла женщина. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что трагедия произошла по улице Петровского.

- В результате пожара в одном из многоэтажных домов по улице Петровского погибла женщина 1948 года рождения. Подробности уточняются, - проинформировал мэр.

Тем временем, по словам Кулемзина, враг продолжает обстреливать столицу Донецкой Народной Республики. Так, в результате обстрела Кировского района вчера в 13:30 во дворе дома по улице Чайковского был ранен мужчина 1979 года рождения.

А сегодня в 15:50 очередному удару подвергся Петровский район Донецка, по которому из Курахово были выпущены 4 снаряда калибром 155 мм.

- В результате обстрела Петровского района пострадали 4 частных дома по улице Вересаева. Повреждения получили стены, кровля, остекление, - сообщил мэр.

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