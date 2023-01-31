Украинские боевики обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка

Пять снарядов разорвались в Кировском и Куйбышевском районах Донецка (архивное фото)

Сегодня, 31 января, вооруженные формирования Украины (ВФУ) в очередной раз обстреляли Донецк. Пять снарядов 155-го калибра (стандарт НАТО) разорвались в Кировском и Куйбышевском районах города. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- В 10.45 из населенного пункта Галициновка враг выпустил пять снарядов калибром 155 миллиметров, - рассказал градоначальник.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 29 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 156 снарядов. Под огнем оказались Донецк (Киевский, Кировский, Петровский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский район), Широкая Балка и Макеевка (Кировский, Червоногвардейский районы).

В Донецке в Кировском районе ранен мирный житель. Повреждены двенадцать домостроений в Киевском районе Донецка, Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры.

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