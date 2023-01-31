В ДНР отметили героизм работников Республиканского Оператора Связи

В перспективе - у «Феникса» максимальное покрытие Фото: Алексей БУЛАТОВ

На пресс-конференции в Донецком агентстве новостей заместитель директора Республиканского Оператора Связи Владислав Трунов отметил героический труд работников предприятия, выполняющих аварийно-восстановительные мероприятия.

- Сейчас основной проблемой, провоцирующей неполадки с мобильной связью и мобильным интернетом на территории Республики являются боевые действия. Наши работники, задействованные в аварийно-восстановительных бригадах, к сожалению, нередко оказываются под огнем неприятеля. Есть и трудности с доступом к определенным территориям, которые нуждаются в обследовании на наличие взрывоопасных предметов, а также в проведении разминирования объектов связи. Тем не менее, по итогам прошлого года мы можем сделать вывод о высоком профессионализме таких людей, их героическом, самоотверженном труде. К слову, эти качества были высоко оценены, и уже в январе 2023 года лучшие работники отмечены медалями Министерства чрезвычайных ситуаций ДНР «За содействие делу спасения», - отметил Трунов.

Непрекращающиеся артобстрелы, продолжавшиеся в течение всего года, приводили к постоянным авариям на линиях электропередач и волоконно-оптических линиях связи, а также - к частым повреждениям базовых станций, что приводило к выходу из строя оборудования и ограничению предоставляемых телекоммуникационных услуг.

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