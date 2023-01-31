В ДНР у «Феникса» будет максимальное покрытие. Фото: ГУП ДНР «РОС»

На пресс-конференции в Донецком агентстве новостей заместитель директора Республиканского Оператора Связи Владислав Трунов анонсировал проведение масштабных работ по модернизации узлового оборудования предприятия, что обеспечит максимальное покрытие территории Республики сетью мобильной связи «Феникс». По его словам, запущены будут не только новые объекты связи, но и дополнительный стандарт пакетной передачи данных 4G на частоте 2100 МГЦ, а также технологии VoLTE - передачи голосового сервиса в сети пакетной передачи данных 4G.

- В плане работ на перспективу стоит отметить подготовку работниками предприятия и запуск в тестовом режиме стенда радиотехнологий 5G. О введении в коммерческую эксплуатацию данной радиотехнологии пока речь не идет, однако стоит учитывать, что технически мы готовы и к такой возможности при наличии соответствующих ресурсов», - добавил Трунов.

Ранее «КП» сообщала, что единственный пока в Республике оператор мобильной связи «Феникс» будет доступен в роуминге на территории других регионов России. Кроме того, к концу года в ДНР зайдут еще два крупных оператора связи и будут созданы условия для нормальной конкуренции в этой области.

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