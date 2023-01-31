В ДНР освободили от украинской оккупации Благодатное

карта

Российские войска продолжают освобождать населенные пункты Донецкой Народной Республики, ранее находившиеся под контролем вооруженных формирований Украины (ВФУ). По состоянию на 30 января 2023 года, на территории ДНР российские войска освободили Благодатное в Артемовском районе, передает Штаб территориальной обороны Республики.

Врио Главы российского региона Денис Пушилин заявил, что освобождение села Благодатное, расположенного к западу от Соледара, существенно улучшает позиции российских подразделений и позволяет перерезать еще один из путей снабжения противника.

Ранее «КП» сообщала, что ВФУ за прошедшие сутки 29 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 156 снарядов. Под огнем оказались Донецк (Киевский, Кировский, Петровский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский район), Широкая Балка, Макеевка (Кировский, Червоногвардейский районы).

По данным СЦКК, на донецком направлении противник совершил восемь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров (стандарт НАТО), а также БпЛА. На горловском - двадцать один обстрел из артиллерии 155 миллиметров.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В Петровском районе подросток подорвался на противопехотной мине «Лепесток»

Пострадавшего доставили в медучреждение (подробнее)