Украинские боевики за сутки 29 раз обстреляли ДНР

ВФУ обстреливают жилые кварталы Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 29 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 156 снарядов. Об этом сообщает Представительство ДНР в СЦКК.

- Под вражеским огнем оказались районы пяти населенных пунктов Республики: столица Донецк (Киевский, Кировский, Петровский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский район), Широкая Балка, Макеевка (Кировский, Червоногвардейский районы), - говорится в сводке СЦКК ДНР.

В Донецке в Кировском районе ранен мирный житель. Повреждены двенадцать домостроений в Киевском районе Донецка, Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры.

На донецком направлении противник совершил восемь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров (стандарт НАТО), а также БпЛА. На горловском - двадцать один обстрел из артиллерии 155 миллиметров.

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