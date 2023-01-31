Инвесторы из Чувашии готовы организовать производство дверей и окон в ДНР

Несколько чувашских компаний заявили о готовности разместить в Республике производство дверей и окон для восстановления разрушенного жилья. Фото: сайт Главы ДНР

Сразу несколько чувашских компаний заявили о готовности разместить на территории ДНР производство окон и дверей, столь необходимых для восстановления разрушенного жилья в Республике. Кроме того, инвесторы заинтересованы в открытии на этой территории заводов по изготовлению мебели. Об этом сообщил первый заместитель председателя Правительства Донецкой Народной Республики Рустам Мингазов.

- Чувашские инвесторы проявляют интерес к открытию заводов по производству мебели и дверей на территории ДНР. Подбираем площадку для дальнейшей проработки этих проектов, - заявил он.

Сообщается, что эту тему наряду с другими первый вице-премьер Республики обсудил с представителями Чувашии в режиме видеоконференции. Стороны обсудили уже достигнутые успехи в сотрудничестве и его расширение. Договорились, что предприятия ДНР войдут в промышленный кластер Чувашии, что даст возможность получить специальные меры поддержки по линии Минпромторга РФ. В ближайшее время стороны планируют подписать соглашение.

Отметим, ранее сообщалось, что Чувашская республика взяла шефство над Донецким и Торезским электротехническими заводами.

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