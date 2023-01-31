В Луганске школьников перевели на дистанционное обучение из-за риска вспышки ОРВИ

К очной форме обучения учащиеся должны вернуться через неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учащихся школ Луганска перевели на дистанционное обучение из-за рисков вспышки острых респираторно-вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на местное управление образования.

Там уточнили, что на «дистант» отправились 11 общеобразовательных учреждений. К очной форме обучения они должны вернуться через неделю.

- 11 учреждений общего образования Луганска в период с 31 января по 9 февраля переходят на дистанционный формат обучения с целью минимизации рисков распространения острых респираторных инфекций, а также обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, - рассказали в мэрии.

Тем временем медики сообщают, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Республике в данное время не превышает эпидпорог.

- Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Луганской Народной Республике Российской Федерации на четвертой неделе ниже эпидемического порога на 28,0%. Темп прироста заболеваемости за неделю составил плюс 16,8%, - завили в Министерстве здравоохранения по данным Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции.

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