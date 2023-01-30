Переход на общероссийский пенсионный возраст в ДНР и ЛНР продлится до 2032 года

Правила назначения региональной пенсионной выплаты будут устанавливаться региональными нормативными актами Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Переходный период на общероссийский пенсионный возраст предусмотрен в новых регионах России до конца 2032 года. Об этом сегодня сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на Минтруд РФ.

Согласно документу, в течение этого времени на территориях будут действовать региональные пенсионные выплаты.

- В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не было единого пенсионного законодательства, основания для выхода на пенсию также разнятся, в том числе и основания для получения досрочной пенсии для различных категорий работников. Поэтому предложено ввести переходный период до 31 декабря 2032 года, - пояснили в ведомстве.

В течение этого времени жители новых субъектов смогут оформлять региональные пенсионные выплаты до достижения общеустановленного возраста выхода на пенсию, а после достижения - уже оформлять пенсию по законодательству России.

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