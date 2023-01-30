В ДНР для сдерживания цен намерены увеличить товарооборот с Херсонской областью

За счет работы с торговыми сетями в ДНР удалось снизить цены на отдельные продукты питания Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Правительство Донецкой Народной Республики готовит перечень практических мероприятий, способствующих сдерживанию цен, среди которых увеличение товарооборота с Херсонской областью, меры поддержки предприятий агропрома.

Об этом сегодня на оперативном совещании с членами Правительства, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов сообщил Врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Как следует из доклада Правительства, за счет работы с торговыми сетями удалось снизить цены на отдельные продукты питания, пользующиеся спросом. Мониторинг цен продолжается, при этом готовятся меры ответственности, - сказал руководитель Республики.

Отметим, что для увеличения оперативного реагирования в Межведомственный штаб в сфере ценообразования решено включить глав городов и районов. Усиление структуры, контролирующей надбавки, оздоровит ситуацию.

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