Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной среды города: в ДНР начали принимать заявки от жителей

В ДНР начали принимать заявки от жителей на конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Администрации ДНР начали прием заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной среды города. Об этом сегодня сообщили в отделе по связям с общественностью и организационно-протокольной работы Минстроя Республики.
- С 30 января участвующие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды города ДНР начали прием предложений от жителей. Заявки принимаются специально созданными комиссиями как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Срок подачи предложений - до 17 февраля, - говорится в сообщении.
Ознакомиться с условиями подачи заявок и предложений жители могут на сайтах и в соцсетях администраций соответствующих городов. Комиссии определят общественные территории для реализации проектов.
Участие в конкурсе принимают Енакиево, Зугрэс, Иловайск, Кировское, Комсомольское, Новоазовск, Снежное, Торез, Харцызск и Шахтерск.
Конкурс проводится с 2018 года по поручению Президента России для поддержки проектов создания качественных городских пространств малых городов и исторических поселений. Для этого ежегодно из федерального бюджета выделяют 10 миллионов рублей, распределяемых среди победителей.
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