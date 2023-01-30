Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной среды города: в ДНР начали принимать заявки от жителей

В ДНР начали принимать заявки от жителей на конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Администрации ДНР начали прием заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной среды города. Об этом сегодня сообщили в отделе по связям с общественностью и организационно-протокольной работы Минстроя Республики.

- С 30 января участвующие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды города ДНР начали прием предложений от жителей. Заявки принимаются специально созданными комиссиями как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Срок подачи предложений - до 17 февраля, - говорится в сообщении.

Ознакомиться с условиями подачи заявок и предложений жители могут на сайтах и в соцсетях администраций соответствующих городов. Комиссии определят общественные территории для реализации проектов.

Участие в конкурсе принимают Енакиево, Зугрэс, Иловайск, Кировское, Комсомольское, Новоазовск, Снежное, Торез, Харцызск и Шахтерск.

Конкурс проводится с 2018 года по поручению Президента России для поддержки проектов создания качественных городских пространств малых городов и исторических поселений. Для этого ежегодно из федерального бюджета выделяют 10 миллионов рублей, распределяемых среди победителей.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Студент-фронтовик из Луганска рассказал Владимиру Путину о своем желании работать в ФСБ

Президент России пообещал учесть его желание (подробнее)