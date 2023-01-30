В Донецке под обстрелом ВСУ мирный житель получил ранение

Пострадавшего госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 30 января, в Кировском районе Донецка под обстрелом украинских боевиков ранен мирный житель. Об этом сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По улице Чайковского, 104 ранен мужчина 1974 года рождения, - говорится в сводке военных экспертов.

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки девять раз обстреляли Республику, выпустив по ее территории почти сорок боеприпасов. Под огнем противника оказались Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы города) и Яковлевка, что под Ясиноватой.

По данным СЦКК ДНР, на донецком направлении противник совершил восемь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров (стандарт НАТО). На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров.

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