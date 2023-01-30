В Рубежном пожар повредил склад центральной больницы. Фото: МЧС РФ

Сегодня, 30 января, в Рубежном, что в Луганской Народной Республике, пожар повредил склад центральной городской многопрофильной больницы. Сообщение о ЧП поступило на линию "101" в 12.29.

- Свидетели сообщили, что идет дым из-под крыши одноэтажного здания. Людей в нем не было. К месту происшествия на улицу Студенческую незамедлительно прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части № 62. Звено газодымозащитной службы включилось в аппараты и пошло в разведку. Очаг загорания находился в месте расположения электропровода под балками перекрытия кровли, - информирует пресс-служба МЧС ЛНР.

Быстро затушить пожар не позволили деревянные конструкции. Но спасателям удалось отсечь огонь от других строений. На площади 20 кв. м выгорело покрытие, в то время как повреждено и перекрытие. По данным МЧС, вероятная причина возгорания - короткое замыкание проводки.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке правоохранители задержали горожанина, который топором открывал табачный киоск

Злоумышленника передали следственно-оперативной группе Киевского райотдела (подробнее)