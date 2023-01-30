В аварии под Успенкой погибла женщина, еще один пассажир госпитализирован

В аварии под Успенкой погибла женщина, парень госпитализирован. Фото: МВД ДНР

29 января вблизи села Многополье (Амвросиевский район ДНР) на дороге, ведущей от пункта пропуска «Успенка» в направлении столицы, произошло ДТП, в результате которого погибла 55-летняя пассажирка автомобиля Mercedes-Benz Sprinter. Еще один пассажир (20-летний парень) - травмирован. Об этом сообщает пресс-служба УГАИ МВД Республики.

В аварии под Успенкой погибла женщина, парень госпитализирован. Фото: МВД ДНР

- Автомобиль выехал на левую по ходу движения обочину, съехал в кювет и врезался в дерево, после чего опрокинулся, - рассказали инспекторы ГАИ.

Госавтоинспекция призывает быть особо внимательными за рулем при ухудшении погодных и дорожных условий. Водителям необходимо выбирать безопасную скорость движения, учитывать состояние дорожного покрытия, а также строго соблюдать требования правил дорожного движения при маневрировании.

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