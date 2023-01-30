В ДНР назвали самые перспективные направления для бизнеса в промышленности Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Наибольший объем во внутреннем валовом продукте ДНР остается за крупными горно-металлургическими и энергетическими производствами. Среди перспективных задач государства - развитие машиностроения, химической и фармацевтической отраслей, увеличение роли малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития Республики.

- Базовыми отраслями экономики ДНР, имеющими наибольший удельный вес в ВВП Республики, являются горно-металлургический комплекс и энергетическая промышленность - это, в основном, крупный бизнес. Ставки делаются на отрасли промышленности с наибольшей добавленной стоимостью, к таким отраслям в Республике относятся: развитие машиностроения, химической промышленности и фармацевтического производства. В этих сегментах экономики наблюдается рост объема экспорта и создаются перспективы расширения производств, - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое значение сохраняет задача обеспечения продовольственной безопасности и развитие всех направлений агропромышленного комплекса - от производства до переработки и реализации конечному потребителю продуктов питания.

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