Денис Пушилин: За основу восстановления Соледара будет взят опыт Мариуполя

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что опыт Мариуполя планируется взять за основу в восстановлении Соледара, города на севере Республики.

- Основной упор мы планируем, предварительно, делать на многоэтажную застройку данного населенного пункта. С индивидуальным жилищным строительством, частными домами, конечно, вопрос всегда сложнее. А с учетом тех разрушений, которые мы видим сейчас по Соледару и окрестностям, там восстанавливать даже какую-то часть не представляется возможным, - рассказал Денис Пушилин.

Руководитель Республики также добавил, что уже определены ориентировочные финансовые затраты, которые потребуются для оперативного запуска производства на крупнейшем в Европе предприятии по добычи соли - «Артемсоль».

Ранее "КП" сообщала, что украинские боевики за прошедшие сутки девять раз обстреляли Республику, выпустив по ее территории почти сорок боеприпасов. Под огнем оказались районы Донецка (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы) и Яковлевка. К счастью, обошлось без жертв.

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