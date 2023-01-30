Вооруженные силы РФ закрепились в восточной части Угледара – Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Вооруженные силы Российской Федерации закрепились в восточной части Угледара, что 50 километрами юго-западнее Донецка. Об этом сегодня в эфире телеканала «Россия 24» заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- На Угледарском направлении продолжается продвижение наших подразделений, можно уже говорить, что им удалось закрепиться в восточной части Угледара, - рассказал Денис Пушилин.

Угледар был основан с началом освоения угольного района Южного Донбасса в 1964 году. В городе построено несколько крупных шахт. Сейчас оккупированный Угледар является важной стратегической точкой противника в части снабжения своих сил.

Ранее "КП" сообщала, что украинские боевики за прошедшие сутки девять раз обстреляли Республику, выпустив по ее территории почти сорок боеприпасов. Под огнем оказались районы Донецка (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы) и Яковлевка.

По данным СЦКК, на донецком направлении противник совершил восемь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров (стандарт НАТО). На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Намеренный удар из РСЗО «HIMARS»: украинские боевики обстреляли больницу в Новоайдаре, погибли 14 мирных жителей

Еще 24 человека получили ранения (подробнее)