Новое российское движение школьников: 31 января состоится Всероссийское открытое родительское собрание

Министр образования и науки Донецкой Народной Республики Ольга Колударова пригласила присоединиться к очередному Всероссийскому открытому родительскому собранию Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Министр образования и науки Донецкой Народной Республики Ольга Колударова пригласила родителей учеников присоединиться к очередному Всероссийскому открытому родительскому собранию, где будет представлена тема: «Российское движение детей и молодежи "Движение первых"». Оно состоится 31 января. Начало - в 19.00.

Ведущая программы Анастасия Савина пообщается с экспертами, родителями и самими детьми, чтобы понять:

- Какую роль новое движение школьников играет в воспитании детей?

- Как оно устроено?

- Сколько направлений существует, и какая работа по ним запланирована?

Переходите по ссылке для просмотра эфира в официальных сообществах Института воспитания и Министерства просвещения РФ во ВКонтакте.

Ранее в Минобрнауки ДНР состоялся Директорский час, посвященный подготовке образовательных организаций Республики к переходу на федеральные основные общеобразовательные программы. Эти программы будут реализовываться в 1-11 классах с 1 сентября 2023 года.

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